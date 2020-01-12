هيئة الاستثمار تفتتح وحدة خدمات المستثمرين المصريين بالخارج

كتب-مصطفى عيد:

وقعت الهيئة العامة للاستثمار بروتوكول تعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بغرض إنشاء الوحدة الخاصة بخدمة المستثمرين المصريين بالخارج التي تم إنشاؤها في مركز خدمات المستثمرين التابع للهيئة بمدينة نصر.

ووقع البروتوكول اليوم الأحد، محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة، بمقر الهيئة.

وأجرت الوزيرة جولة تفقدية بمركز خدمات المستثمرين تم خلالها افتتاح وحدة خدمات المستثمرين المصريين بالخارج بالمركز، والتي تضم موظفين من وزارة الهجرة والهيئة.

وقالت نبيلة مكرم، إن التعاون بين وزارة الهجرة والهيئة يحدث من قبل توقيع هذا البروتوكول من خلال مبادرة "تواصل"، مشيرة إلى أن الوحدة الجديدة ستدفع عمليات الاستثمار من المصريين بالخارج مع وجود عامل الثقة والشفافية.

وأضافت أن هذه الوحدة ستسهم في تسهيل إجراءات الاستثمار، مشيرة إلى أن وفدا من المصريين بالخارج سيزورون العاصمة الإدارية الجديدة اليوم لاختيار قطعة أرض لإقامة مدينة طبية عالمية.

وقال محمد عبد الوهاب إن الهيئة بدأت التواصل منذ أسبوع مع المستثمرين المصريين بالخارج والذين يصل عددهم بين 300 و400 مستثمر، وذلك بعد أن حصلت الهيئة على بياناتهم من وزارة الهجرة.

وأضاف أن هناك عددا من المصريين بالخارج الذين يرغبون في الاستثمار بمصر ولكن يحتاجون للتوجيه وتسهيل الإجراءات وهو ما سيكون دور الوحدة الجديدة من عرض لفرص الاستثمار الحقيقية ومساحات الأراضي والمرافق وغيرها وتسهيل الاستثمار حتى توقيع العقد.

وأكد عبد الوهاب ضرورة التركيز على وجود جدول زمني للانتهاء من تنفيذ المشروعات، مشيرا إلى أن هناك برنامج متكامل للترويج للاستثمار خلال الفترة المقبلة سيتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء ثم الإعلان عن تفاصيله.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد التعاون بين جميع الوزارات والجهات المعنية من أجل العمل على جذب الاستثمارات وتحقيق نتائج ملموسة خاصة بعد إنشاء هذه الوحدة.

وذكر أنه تم عقد عدة اجتماعات مع مستثمرين مصريين بالخارج خلال الأسبوع الماضي، ووجه رئيس الوزراء بسرعة تخصيص قطعة أرض بالشروق لدكتور ناصر فؤاد لإقامة مدينة طبية، بالإضافة إلى زيارة وفد من المستثمرين الطبيين للعاصمة الإدارية اليوم لاختيار أرض لإقامة مدينة طبية أخرى.