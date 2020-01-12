ارتفاع الكوسة والفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الكوسة والفاصوليا بين جنيه و3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الكوسة بين 6 و9 جنيهات، وسعر كيلو الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و5.6 جنيه.

البطاطس بين 3 و5 جنيهات.

البصل بين 2.5 و5.5 جنيه.

الكوسة بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و 5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال بلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال سكري بين 2 و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 3 و 5 جنيهات.

اليوسفي بين 1.5 جنيه و6 جنيهات.

الجوافة بين 5 و9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.