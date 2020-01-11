أسعار الذهب تعود للارتفاع خلال تعاملات اليوم 11 يناير 2020

كتبت- ياسمين سليم:

تصوير- أحمد النجار:

عاودت أسعار الذهب للارتفاع خلال تعاملات اليوم السبت 11 يناير 2020، مدعومة من ارتفاع سعر المعدن عالميًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم السبت إلى نحو 691 جنيهًا مقابل نحو 688 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب تراجعت خلال اليومين الماضيين، وخسر جرام الذهب عيار 21 نحو 18 جنيهًا خلال يومين، متأثرة بتراجع سعر المعدن الأصفر عالميًا بعد هدوء التوترات في الشرق الأوسط.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 592.2 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 790 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب إلى 5528 جنيها.

وكانت أسعار الذهب في مصر قفزت في تعاملات بداية الأسبوع الماضي، نتيجة زيادة أسعار خام الذهب عالميًا مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، والنزاع بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها عادت للتراجع بعد هدوء الأجواء السياسية.

وعالميًا اليوم وغدًا البورصة الذهب في عطلة أسبوعية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا أمس الجمعة، مدعوما ببيانات مخيبة للتوقعات للوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية، لكن تراجع التوترات في الشرق الأوسط الذي عزز الإقبال على الأصول المرتفعة المخاطر يكبح مكاسب المعدن الأصفر.

وقالت وكالة رويترز إن السعر الفوري للذهب ارتفع إلى 0.2% إلى 1555.68 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1556.70 دولار.