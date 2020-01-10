"بريميوم" تحصل على تسهيل ائتماني بـ 200 مليون جنيه من العربي الأفريقي

كتبت- منال المصري:

قال البنك العربي الأفريقي، في بيان صحفي، إنه منح شركة بيرميوم تسهيلات ائتمانية بقيمة 200 مليون جنيه، لتنمية محفظة الشركة للتمويل الاستهلاكي.

وسرعت هذه التسهيلات الائتمانية نشاط الشركة وساهمت في نموها، كما شارك العربي الأفريقي مؤخرا في توريق محفظة الشركة بإصدار سندات بـ 167 مليون جنيه، بحسب البيان.

ويقول شريف علوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي: "نحن في البنك العربي الإفريقي الدولي نثق في الإمكانيات الهائلة والاستراتيجيات الطموحة لشركة بريميوم للخدمات الائتمانية الدولية، وقدرتها على الاستفادة من النمو الهائل الذي يشهده قطاع التمويل الاستهلاكي في السوق المصرية حاليا."

وأضاف علوي:" وقد انعكس النمو الهائل الذي حققته شركة بريميوم خلال العامين الماضيين في حجم تمويل الشركة، ونحن نتطلع إلى توسيع نطاق هذه الشراكة وتحقيق أهدافاً جديدة معاً."

وقال بول انطاكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بريميوم : "كانت بريميوم أول من قدم الائتمان الاستهلاكي في 2002، فإن استراتيجيتنا الفريدة والمتقدمة لتحصيل الديون التي تضمن للمستهلكين الحد الأدنى من معدلات التعثر في السداد، إلى جانب معايير الخدمة المتميزة، قد سمحت لنا بالحصول على هذا المستوى العالي من الثقة من مؤسسة مالية مرموقة مثل البنك العربي الأفريقي الدولي.".