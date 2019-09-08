البنك الأهلي يستهدف رفع محفظة المشروعات الصغيرة لـ100 مليار جنيه في 2020

كتب- محمد علاء الدين:

قال سعد محي الدين رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، إن البنك يستهدف زيادة محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 100 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 64 مليار جنيه العام الماضي، و3.4 مليار جنيه في عام 2008.

وأضاف محي الدين، على هامش المؤتمر الصحفي لمعرض "بيزنكس 2019" والمقرر تنظيمه في نوفمبر المقبل، أنه تم ضخ نحو 47 مليار جنيه لنحو 42 ألف عميل من خلال مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن البنك كان يعمل بشكل مستمر على تطوير برامج الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه تم تمويل جمعيات رجال الأعمال بنحو 2.2 مليار جنيه حتى نهاية العام الماضي.

كما تم إطلاق مبادرة رواد النيل من البنك المركزي لتقديم خدمات غير مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتهم في إنجاح مشروعاتهم والمساعدة في النمو، بحسب محي الدين.