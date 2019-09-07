وزارة البترول تبحث فرص التعاون المشترك مع جنوب السودان

كتب- مصطفى عيد:

عقد وفد من وزارة البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع دانيال شوانق وزير البترول بجمهورية جنوب السودان والوفد المرافق الذي يزور مصر حالياً، لبحث آفاق التعاون المشترك.

وقال بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، إن المباحثات شهدت الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم خبراء من البلدين لتعزيز التعاون البترولي خلال الفترة المقبلة، وخاصة في أنشطة البحث عن البترول والغاز والتكرير والبنية الأساسية والتدريب.

وأشار البيان إلى أن جلسة المباحثات شهدت مناقشة وبحث عدد من مجالات التعاون في صناعة البترول وفتح أفاق عمل أمام شركات البترول المصرية في ظل الفرص المتاحة وتشمل دخول شركة ثروة للبترول المصرية للعمل في مناطق الإمتياز المنتجة للبترول بجنوب السودان وحصولها على مناطق عمل.

وبحث الجانبين المساهمة في إقامة منظومة متكاملة لتعبئة أسطوانات البوتاجاز داخل جنوب السودان التي تعتمد حالياً على استيراد أسطوانات البوتاجاز المعبأة، كما تم الاتفاق على تدريب الكوادر البترولية من جنوب السودان في مراكز التدريب المتخصصة بقطاع البترول المصري لثقل مهاراتها وإعطائها الخبرات اللازمة .

وقال دانيال شوانق، وزير بترول جنوب السودان، في البيان إن مصر تحرص على مساندة جنوب السودان والمساهمة في رفع معدلات التنمية واستغلال الثروات البترولية من خلال تقديم كافة الخبرات التي تمتلكها الشركات المصرية في مجالات صناعة البترول.

وأشار شوانق، إلى أن جنوب السودان تنتج حالياً ما يتراوح بين 150-170 ألف برميل بترول يومياً وأنها تتطلع لزيادة مستويات الإنتاج من خلال خطط طموحة للاستفادة من الاحتمالات المبشرة لديها، مؤكداً أن زيارته لمصر تعد فرصة تاريخية أمام جنوب السودان للإستفادة من الخبرات المصرية المتميزة في صناعة البترول .

وزار وزير بترول جنوب السودان، عددا من الشركات البترولية حيث تفقد مصنع تعبئة إسطوانات البوتاجاز بمنطقة القطامية التابع لشركة بتروجاس، كما زار المقر الرئيسي لشركة بتروجت، واستمع إلى شرح حول أنشطة الشركة وقدراتها في مجال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروعات البترول والغاز، بحسب البيان.