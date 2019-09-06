الدولار يتراجع 5 قروش .. هبوط أسعار العملات أمام الجنيه في أسبوع

القاهرة – مصراوي:

تراجعت أسعار عدد العملات الأجنبية والعربية، أمام الجنيه، خلال الأسبوع الماضي، مدعوما بتراجع 5 قروش في سعر الدولار، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

وانخفض سعر الدولار 5 قروش خلال تعاملات الأسبوع، حيث سجل أمس الخميس 16.45 جنيه للشراء و16.55جنيه للبيع، مقابل 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع الخميس الماضي، بحسب بيانات الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.

وتراجع سعر اليورو خلال الأسبوع الماضي، ليسجل أمس الخميس 18.12 جنيه للشراء و18.34 جنيه للبيع، مقابل 18.24 جنيه للشراء و18.40 جنيه للبيع.

وهبط سعر شراء الجنيه الإسترليني وارتفع سعر بيعه، ليسجل أمس 20.09 جنيه للشراء و20.44 جنيه للبيع مقابل 20.10 جنيه للشراء و20.30 جنيه للبيع.

وتراجع بيع الدينار الكويتي ليسجل أمس 54.13 جنيه للشراء و54.49 جنيه للبيع مقابل 54.31 جنيه للشراء و54.70 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع، قرشا، ليسجل أمس 4.38 جنيه للشراء و 4.41 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الريال القطري قرشين إلى 4.27 جنيه للشراء و 4.54 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدرهم الإماراتي قرشا ليسجل أمس 4.48 جنيه للشراء و4.51 جنيه للبيع.