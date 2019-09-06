أسعار الذهب تهوي في مصر والجرام يفقد 11 جنيها مرة واحدة.. وتوقع بتراجع جديد

كتبت- شيماء حفظي:

هوت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الجمعة، وانخفض سعر الجرام 11 جنيها مرة واحدة، مقارنة بأسعار الأمس، بسبب تراجع الأسعار العالمية.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 700 جنيه مقارنة مع 711 جنيها، بتعاملات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 600 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 800 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5600 جنيه.

وتوقع نجيب، أن تواصل أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات اليوم، بضغط من التراجع العالمي، مشيرًا إلى أنه ربما يكسر الذهب حاجز 700 جنيه، ويغلق تعاملات اليوم عن 698 جنيها.

وعالميا، ظلت أسعار الذهب تتعرض لضغوط خلال تعاملات اليوم الجمعة، في الوقت الذي شجعت فيه بيانات أمريكية قوية المستثمرين على العودة إلى الأصول العالية المخاطر مما أضر بالطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

وبحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1509.41 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن هبط واحدا بالمئة إلى 1504.30 دولار وهو أدنى مستوى منذ 23 أغسطس .

وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1517.90 دولار للأوقية.

وتراجعت أسعار الذهب أمس الخميس 2% بعد بيانات إيجابية للتوظيف في القطاع الخاص ومن قطاع الخدمات الأمريكي. وتدفع تلك الانخفاضات الذهب إلى مسار تكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

ويترقب المتعاملون حاليا التقرير الشهري للوظائف الأمريكية المقرر صدوره بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش لإلقاء النظرة التالية على متانة سوق العمل الأمريكية.

كما تعزز الإقبال على المخاطرة بفعل أنباء عن أن الولايات المتحدة والصين اتفقنا على إجراء محادثات رفيعة المستوى في أوائل أكتوبر مما غذى التفاؤل بإحراز تقدم كبير في خفض التصعيد في النزاع التجاري المرير والطويل بين البلدين.

وقفز الذهب نحو 18% منذ بداية العام الجاري إذ أوقدت الحرب التجارية مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وشجعت بنوكا مركزية كبيرة في أنحاء العالم على خفض أسعار الفائدة.