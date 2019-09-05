أورانج تعوض عملاءها عن انقطاع الخدمة الاثنين الماضي بـ 500 ميجا إنترنت

كتب- محمد علاء الدين:

أرسلت شركة أورنج مصر، رسالة نصية لعملائها تعتذر فيها عن تعطل بعض خدماتها يوم الاثنين الماضي، وأخطرت الشركة عملاءها في الرسالة بحصولهم على 500 ميجابايت مجانا صالحة للاستخدام حتى نهاية اليوم.

وقالت الشركة في الرسالة النصية التي أرسلتها لعملائها "استمتع بـ 500 ميجا إنترنت هدية من أورنج صالحة حتى نهاية اليوم، اعتذار منا عن أداء الشبكة يوم الاثنين نتيجة قطع مزدوج في كابلات الفايبر غير المملوكة لأورنج".

وكان عطل أصاب شبكة أورنج الاثنين الماضي أرجعته الشركة على صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي إلى انقطاع في كابل فايبر تابع للشركة المصرية للاتصالات، فيما قالت المصرية للاتصالات من خلال مصدر مسئول لمصراوي، إن مهمة تأمين الكابلات وتوفير مسارات بديلة تقع على عاتق الشركة المستأجرة.

وكانت شركة فودافون تعرضت لمثل هذا الموقف في يونيو الماضي، حيث تعطلت شبكتها لأكثر من 10 ساعات ما جعلها ترسل رسائل اعتذار لعملائها وتعويضهم بإنترنت مجاني، لتفاجئ الشركة بعد ذلك بفرض غرامة بقيمة 10 ملايين جنيه من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نتيجة تعطل خدماتها.