البنك الأهلي: إقبال كبير على إعادة استثمار شهادات قناة السويس في شهادات جديدة

كتبت- منال المصري:

قال علاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن هناك إقبالا كبيرا من العملاء أصحاب شهادات قناة السويس على فروع البنك، التي بدأت اليوم الخميس في رد حصيلة هذه الشهادات إلى حسابات العملاء، بعد أن حان وقت استحقاقها.

وأرجع فاروق هذا الإقبال إلى حصة البنك الأهلي الكبيرة من قيمة هذه الشهادات التي تبلغ 35 مليار جنيه لعدد 441 ألف عميل، وذلك من إجمالي قيمة الشهادات البالغة 64 مليار جنيه بعدد 1.1 مليون عميل.

وذكر فاروق أن أغلب العملاء اتجهوا إلى إعادة استثمار حصيلة هذه الشهادات في شراء الشهادات البلاتينية لأجل 3 سنوات، والتي يصدرها البنك بعائد سنوي 14.25%، يصرف كل 3 أشهر، أو بعائد سنوي 14%، يصرف شهريا، بالإضافة إلى استثمار أموالهم أيضا في شراء شهادة استثمار "ب" لأجل عام بعائد سنوي 14.75% يصرف شهريا.

وأشار فاروق إلى أن هناك إقبالا من العملاء أيضا على شراء الشهادات متغيرة العائد لأجل 3 سنوات بعائد سنوي 14.5% يصرف كل 3 شهور، وذلك بخلاف حسابات التوفير والحسابات الجارية.