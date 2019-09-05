فودافون تتوسع في شراكتها مع "دل تكنولوجيز" بمجال خدمات الحوسبة السحابية

كتب- محمد علاء الدين:

أعلنت شركة فودافون مصر في بيان لها اليوم الخميس، توسيع شراكتها مع "دل تكنولوجيز" العالمية، بهدف تحديث قدراتها في تقديم خدمات الحوسبة السحابية للشركات والجهات الحكومية.

وقالت فودافون إن تلك الخطوة تأتي إيمانا منها بأهمية مواكبة التطور التكنولوجي عن طريق تقديم أحدث خدمات الحوسبة السحابية، بهدف تلبية احتياجات جميع العملاء من شركات وجهات حكومية على الوجه الأمثل.

وأضافت أنها تسعى من خلال الشراكات التكنولوجية التي تبرمها إلى أن تصبح مصر من أوائل الدول التي تنتقل الى استخدام الحوسبة السحابية في العمليات اليومية سواء من خلال الشركات أو المؤسسات الحكومية، وذلك انسجاما مع القرار الاستراتيجي الذي سبق وأعلنته الحكومة المصرية بتفعيل هذه النقلة النوعية وتحقيق التحول الرقمي في البلاد.

وقال كريم شحاتة، رئيس قطاع التسويق والبيع للشركات بفودافون: "نحن نعتز بالشراكة التي تجمع فودافون ودل تكنولوجيز، حيث تعد فودافون الشريك الذهبي لأعمال دل تكنولوجيز في مصر، كما تعتبر من أكبر البائعيين في أوروبا".

وأضاف: "ما يؤكد نجاح التعاون بين الشركتين هو حرصنا على التوسع في الإتفاقية والذي يأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل فودافون لمساندة مشروع التحول لمجتمع رقمي، وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات في منظومة رقمية موحدة، والسعي لتقديم خدمات مميكنة للشركات والهيئات".

وذكر شحاتة: "ومن خلال التوسع في هذه الشراكة ستتمكن فودافون من استخدام أحدث تقنيات مراكز البيانات المتكاملة مثل Hyper-Converged Infrastructure وSoftware Defined Network (SDN)، وإضافة العديد من خدمات الحوسبة السحابية والتي تقدم لأول مرة في مصر مثل Hosted Private Cloud وDisaster Recovery as a Service".

وقال طارق هيبة مدير عام "دلتا تكنولوجيز" في مصر و ليبيا: "ليس من الغريب أن تكتسب الحوسبة السحابية شهرة واسعة بصورة سريعة في الشرق الأوسط، ونحن نأمل أن تصبح مصر في الفترة المقبلة مركزا عالميا لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وواحدة من الدول الرائدة في تبنّي تقنيات الحوسبة السحابية".

وأضاف: "هذا الأمر شجعنا على توسيع شراكتنا مع فودافون، كما أننا نتوقع أن مصر ستشهد طفرة ملحوظة في التطور التقني وارتفاع ملحوظ في الطلب على أحدث الخدمات التكنولوجية".

وقالت فودافون إنها أول مشغل لخدمات الحوسبة السحابية في مصر منذ عام 2012، حيث أنها تخدم أكثر من 3000 شركة ومؤسسة حكومية مختلفة في عدد كبير من القطاعات كالتعليم, والصحة, والبنوك والخدمات المصرفية, والبترول والطاقة, والصناعة, والتجزئة، والخدمات السياحية.

وأضافت أنها ستعمل على تبني تقنيات جديدة للحوسبة السحابية والتي من شأنها أن تساهم في حماية مستقبل المؤسسات والشركات المصرية.