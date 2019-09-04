هل يتجه المواطنون لبيع الذهب بعد الارتفاع الكبير في أسعاره؟ (فيديو)

القاهرة- مصراوي:

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مسجلة زيادة 4 جنيهات للجرام الواحد مقارنة بمستوياتها أمس الثلاثاء.

وبحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم 710 جنيهات، وسعر الجرام عيار 18 نحو 609 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 811 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5680 جنيها.

وتسجل أسعار الذهب في مصر منذ بداية أغسطس الماضي وحتى الآن عدة أرقام قياسية لم تصل إليها من قبل، بدأت في اليوم الخامس من الشهر الماضي عندما وصل سعر الجرام عيار 21 إلى 670 جنيها، ليواصل سعر الذهب تحطيم أرقامه القياسية عدة مرات بعد ذلك مدفوعا بارتفاع الأسعار العالمية، والاستقرار النسبي في سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وكانت أسعار الذهب العالمية ارتفعت خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 106.6 دولار للأوقية بنسبة زيادة 7.5%، لتصل إلى نحو 1520.38 دولار بنهاية تعاملات الجمعة الماضي وهي آخر جلسات الشهر الماضي، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وبزيادتها خلال أغسطس الماضي تكون الأسعار العالمية للذهب واصلت ارتفاعها للشهر الرابع على التوالي، حيث زاد سعر الأوقية خلال الشهور الأربعة الأخيرة بنحو 237 دولارا بنسبة زيادة 18.5%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ووفقا لوكالة رويترز، ساهم في صعود أسعار الذهب عالميا خلال الفترة الأخيرة، حدوث تصعيد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وهما الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إلى جانب تزايد المخاوف من تباطؤ عالمي.

وعبر التقرير المصور التالي لمصراوي، يرى عدد من المواطنين أهمية الاحتفاظ بمشغولاتهم الذهبية بالنسبة لهم رغم الارتفاع الكبير في أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة.

بينما ينصح وصفي أمين واصف رئيس الشعبة العامة لتجار الذهب باتحاد الغرف التجارية، المواطنين باقتناء الذهب خلال الفترة الحالية وعدم بيعه.