المركزي: احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 44.97 مليار دولار في أغسطس

كتب- مصطفى عيد:

قال البنك المركزي، اليوم الأربعاء، إن احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفع بنحو 52 مليون دولار خلال شهر أغسطس الماضي، مسجلًا رقمًا قياسيًا جديدًا.

وقال البنك عبر موقعه الإلكتروني، إن صافي احتياطيّ النقد الأجنبي ارتفع إلى نحو 44.969 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي، مقابل 44.917 مليار دولار في نهاية يوليو.

كان احتياطيّ النقد الأجنبي سجل عددًا من المستويات القياسية خلال العام الماضي وصلت ذروتها في نوفمبر 2018 بعد أن وصل إلى 44.513 مليار دولار، لكنه انخفض بشكل ملحوظ خلال ديسمبر الماضي بنحو 2 مليار دولار، قبل أن يعاود الارتفاع في الشهور التالية محققا رقما قياسيا جديدًا بنهاية يوليو الماضي.