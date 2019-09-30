8.7 مليار يورو استثمارات بنك الاستثمار الأوروبي بمصر في 95 مشروعا

كتب- مصطفى عيد:

قال داريو سكانابيكو نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إن استثمارات البنك في مصر وصلت إلى 8.7 مليار يورو من خلال الاستثمار في أكثر من 95 مشروعا، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الاثنين.

وأضاف خلال لقاء اليوم الاثنين مع سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على هامش المؤتمر المتوسطي لبنك الاستثمار الأوروبي بالعاصمة اللبنانية بيروت، إن هذه المشروعات تشمل مختلف القطاعات ذات الأولوية للحكومة المصرية مثل الطاقة المتجددة، والنقل والمياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد نائب رئيس البنك الأوروبي، حرص البنك على تعزيز الشراكة مع مصر خلال الفترة المقبلة، مشيدا بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستثمار في رأس المال البشري، حيث يعمل البنك على زيادة استثماراته في هذا المجال، بجانب البنية الأساسية والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يصب فى صالح التنمية المستدامة والنمو الشامل.

وأشارت وزيرة الاستثمار خلال اللقاء، إلى أهمية ضخ بنك الاستثمار الأوروبي المزيد من الاستثمارات في رأس المال البشري في مصر.

ودعت الوزيرة، بنك الاستثمار الأوروبي، للمشاركة في منتدى "أفريقيا 2019"، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس السيسي، خلال يومي 22 و23 نوفمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من الدول الأفريقية، ورجال أعمال ومستثمرين ومؤسسات دولية من كافة أنحاء العالم.

وقالت الوزيرة إن المنتدى سيمثل فرصة جيدة لقيام بنك الاستثمار الأوروبي بدعم التعاون التنموي في مصر ودول أفريقيا، ويتيح الفرصة للإعلان عن استثمارات جديدة للبنك في مصر والقارة الأفريقية.