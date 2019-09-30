سوديك: مليار جنيه قيمة حجوزات اليوم الأول لطرح مشروع "The Estates"

كتبت- شيرين صلاح:

قالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، إنها أطلقت وحدات مشروع "The Estates" للبيع السبت الماضي، وهو المشروع الذي أقامته على الأرض المملوكة لشركة اليسر للمشروعات والتنمية العقارية، إحدى الشركات المملوكة لها، بمدينة الشيخ زايد.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الاثنين، أن حجوزات العملاء لوحدات المشروع وصلت إلى مليار جنيه، خلال اليوم الأول لطرح وحدات المشروع للبيع.

ويمتد المشروع على مساحة 630 ألف متر مربع، منها حدائق عامة ومسطحات خضراء على مساحة 160 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يضم حوالي 500 وحدة سكنية عبارة عن نماذج متنوعة من المنازل العائلية المنفردة بدءا من الفيلات ذات الطابق الواحد وحتى وحدات التاون هاوس والتوين هاوس.

ويقع المشروع على بعد 5 كيلومترات فقط من سوديك وست، بحسب البيان.

ويأتي إطلاق "The Estates" بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على المخطط العام للمشروع الشهر الماضي.