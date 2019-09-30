تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الاثنين بعد صعود قوي أمس
10:41 ص الإثنين 30 سبتمبر 2019
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.13%، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين إلى مستوى 14297 نقطة، وذلك بعد صعود قوي خلال تعاملات أمس للجلسة الثالثة على التوالي.
بينما صعد مؤشرEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.23%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 3.3% بنهاية تعاملات أمس الأحد، إلى مستوى 14315 نقاط.
-
274
-
91
-
88
-
85
-
75
-
60
-
47
-
42
-
39
-
28