تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الاثنين بعد صعود قوي أمس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.13%، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين إلى مستوى 14297 نقطة، وذلك بعد صعود قوي خلال تعاملات أمس للجلسة الثالثة على التوالي.

بينما صعد مؤشرEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.23%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 3.3% بنهاية تعاملات أمس الأحد، إلى مستوى 14315 نقاط.