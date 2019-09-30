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    تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الاثنين بعد صعود قوي أمس

    10:41 ص الإثنين 30 سبتمبر 2019
    تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الاثنين بعد صعود قوي أمس

    البورصة

    كتبت- شيرين صلاح:

    تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.13%، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين إلى مستوى 14297 نقطة، وذلك بعد صعود قوي خلال تعاملات أمس للجلسة الثالثة على التوالي.

    بينما صعد مؤشرEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.23%.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 3.3% بنهاية تعاملات أمس الأحد، إلى مستوى 14315 نقاط.

    البورصة مؤشرات البورصة السندات والاسهم

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