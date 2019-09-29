بنك مصر يخفض الفائدة 1% على حساب كبار العملاء (VIP)

كتبت-منال المصري:

قال مسؤول خدمة العملاء في أحد فروع بنك مصر إن البنك قرر خفض الفائدة على حساب كبار العملاءVIP بنسبة 1% على جميع شرائح الحساب، وذلك تماشيًا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي.

ويعد حساب كبار العملاء VIP، هو حساب جاري ولكن بفائدة مميزة للعملاء يتم احتسابها بشكل يومي ويبدأ الحد الأدنى للحساب من أول مليون جنيه إلى ما فوق.

وينقسم الحساب إلى 5 شرائح وانخفضت الفائدة على هذه الشرائح بعد قرار البنك المركزي كالتالي:

الشريحة الأولى: تبدأ من مليون جنيه لأقل من مليوني جنيه: انخفضت الفائدة إلى 4.75% مقارنة 5.75%.

الشريحة الثانية: تبدأ من مليوني جنيه لأقل من 10 ملايين جنيه: تراجعت الفائدة إلى 5.25% مقارنة 6.25%.

الشريحة الثالثة: تبدأ من 10 ملايين جنيه لأقل من 30 ملايين جنيه: انخفضت الفائدة إلى 5.75% بدلا من 6.75%.

الشريحة الرابعة: تبدأ من 30 مليون جنيه لأقل من 100 مليون جنيه: تراجعت الفائدة إلى 6.25% مقارنة من 7.25%.

الشريحة الخامسة: تبدأ من 100 مليون جنيه لأكثر: انخفضت الفائدة إلى 7.5% مقارنة من 8.5%.