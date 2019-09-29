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    البورصة تقفز 3.4% مع بداية تعاملات اليوم

    10:07 ص الأحد 29 سبتمبر 2019
    البورصة تقفز 3.4% مع بداية تعاملات اليوم

    البورصة المصرية

    القاهرة- مصراوي:

    قفز المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 3.42%، إلى مستوى 14330 نقطة، مع الدقائق الأولى من تعاملات اليوم الأحد.

    وتخطى المؤشر حاجز 14 ألف نقطة الذي كان قد تراجع عنه في بداية الأسبوع الماضي.

    وصعد مؤشرEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.56% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.14%.

    وكانت البورصة واصلت رحلتها نحو التعافي من الهبوط الكبير الذي ضرب مؤشراتها بداية الأسبوع الماضي، وارتفع مؤشرها الرئيسي مع نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي للجلسة الثانية على التوالي.

    وخسرت البورصة المصرية في 3 جلسات منذ بداية الأسبوع معظم المكاسب التي كانت حققتها منذ بداية العام، وفقدت القيمة السوقية للشركات عشرات المليارات من الجنيهات، واضطرت البورصة المصرية لوقف التداول لمدة نصف ساعة يوم الأحد بعد الهبوط الكبير الذي ضرب مؤشراتها، في خطوة لم تحدث منذ سنوات.

    البورصة مؤشر البورصة السندات والاسهم

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