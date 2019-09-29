القابضة للسياحة تدرس إنشاء مشروع عقاري سياحي بالعملين الجديدة

كتبت- شيماء حفظي:

تدرس الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لقطاع الأعمال العام، إنشاء مشروع عقاري سياحي (وحدات سكنية وفندق) في العلمين الجديدة على مساحة 51 فدانًا مملوكة لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، التابعة لها.

وقالت ميرفت حطبة رئيسة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، في تصريحات صحفية إن الشركة حصلت على هذه الأرض من وزارة الإسكان، وتبحث استبدالها بأرض أخرى قريبة من المشروعات السياحية.

"الموقع الحالي مناسب جدًا لإقامة مشروع عقاري، لكننا نأمل الحصول على أرض في المنطقة السياحية لدراسة مشروع سياحي وسكني متكامل وتعظيم الاستفادة منه" بحسب حطبة.

وأضافت أنه تم إنشاء شركة مشتركة للمشروع، وبدأنا وضع تصور لتصميمات وروسومات المشروع، تمهيدًا لطرح المشروع على المستثمرين.