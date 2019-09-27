بعد خفض المركزي.. ما مصير أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية؟

كتبت - منال المصري:

تبحث البنوك الأحد المقبل، خفض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية المختلفة من شهادات ادخارية وحسابات التوفير وودائع بعد قرار المركزي بخفض الفائدة، بحسب مسؤولي بنوك تحدثوا لمصراوي.

وكان البنك المركزي خفّض الفائدة 1% على الإيداع والإقراض في اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس الخميس ليتراوح بين 13.25% على الإيداع و14.25% على الإقراض.

وقرر بنكي الأهلي ومصر، الإبقاء على الشهادات ذات العائد الثابت عند مستوياتها دون تغيير ولكن سيتم بحث الفائدة على حسابات التوفير والودائع في اجتماعات الأسبوع المقبل، بحسب ما قاله مسؤولان بالبنكين لمصراوي.

ويصدر البنك الأهلي شهادة ثلاثية بعائد 14% يصرف شهريا أو 14.25% يصرف كل 3 أشهر لمدة 3 سنوات كما يطرح بنك مصر شهادة بفائدة 14% يصرف شهريا لمدة 3 سنوات.

وقال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي، إن البنك قرر الإبقاء على فائدة الشهادات ذات العائد الثابت دون تغيير ولكن الفائدة على حسابات التوفير والودائع تخضع للدراسة لاتخاذ قرار حولها بالخفض أو الإبقاء عليها .

وقال محمد الإتربي رئيس بنك مصر، إن البنك قرر الإبقاء على الشهادات ذات العائد الثابت دون تغيير مشيرا إلى أن سعر الفائدة على حساب التوفير والودائع يخضع للدراسة.

وقال تامر الصادق نائب مدير الخزانة في أحد البنوك الخاصة إن البنك سيبحث الأحد المقبل مصير الفائدة على جميع الأوعية الادخارية بعد قرار المركزي بخفض الفائدة.

وأشار إلى أن البنك سيخفض الفائدة وفقا لقرار المركزي ولكن نسبة الخفض سيتم تحديدها حسب دراسة الجدوى.

وقال وليد ناجي مدير قطاع التجزئة المصرفية في أحد البنوك الخاصة، إن البنك سيبحث الأحد القادم مصير خفض الفائدة على الشهادات الادخارية وحساب التوفير والودائع وسيتم خصم الفائدة بناء على دراسة السوق واتجاهات البنوك الأخرى.