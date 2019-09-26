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    مسئول بالمركزي: لن يتم خفض الفائدة على الشهادات الادخارية للأفراد

    05:18 م الخميس 26 سبتمبر 2019
    مسئول بالمركزي: لن يتم خفض الفائدة على الشهادات الادخارية للأفراد

    البنك المركزي

    القاهرة- وكالات:

    قال مصدر مسؤول في البنك المركزي، اليوم الخميس، إنه لن يتم خفض الفائدة على الأوعية الادخارية أو الشهادات للأفراد بالبنوك على خلفية قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خفض الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%، اليوم.

    وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن الأوعية الادخارية للأفراد مثل شهادات الاستثمار ذات العائد الثابت والمتغير ستبقى كما هي وفق ما أعلنته البنوك الشهر الماضي.

    وخفض المركزي أسعار الفائدة اليوم الخميس موافقا توقعات أغلب المحللين وبنوك الاستثمار، وذلك للمرة الثانية على التوالي، والثالثة منذ بداية العام، لتصبح 13.25% للإيداع و14.25% للإقراض.

    وكان البنك الأهلي حدد الشهر الماضي أسعار الفائدة على شهادات الادخار البلاتينية لمدة 3 سنوات بواقع 14% و14.25% على الشهادات ذات العائد الشهري والربع سنوي على الترتيب، كما حدد بنك مصر الفائدة على شهادات الثلاث سنوات ذات العائد الشهري عند 14% وعند 14.5% للشهادات ذات العائد المتغير، بحسب الوكالة.

    البنك المركزي خفض الفائدة الشهادات الادخارية

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