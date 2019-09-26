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    رئيس بنك مصر: تثبيت الفائدة على شهادات الادخار ثابتة العائد

    04:33 م الخميس 26 سبتمبر 2019
    رئيس بنك مصر: تثبيت الفائدة على شهادات الادخار ثابتة العائد

    بنك مصر

    كتبت- منال المصري:

    قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، لمصراوي، إن مصرفه قرر الإبقاء على فائدة الشهادات ثابتة العائد دون تغيير.

    ويأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي، اليوم الخميس، خفض الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية، لتصبح 13.25% على الإيداع 14.25% على الإقراض.

    ويقدم بنك مصر شهادة ادخارية بفائدة 14% يصرف عائدها شهريا لمدة ثلاث سنوات.

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