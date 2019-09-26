رئيس بنك مصر: تثبيت الفائدة على شهادات الادخار ثابتة العائد
كتبت- منال المصري:
قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، لمصراوي، إن مصرفه قرر الإبقاء على فائدة الشهادات ثابتة العائد دون تغيير.
ويأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي، اليوم الخميس، خفض الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية، لتصبح 13.25% على الإيداع 14.25% على الإقراض.
ويقدم بنك مصر شهادة ادخارية بفائدة 14% يصرف عائدها شهريا لمدة ثلاث سنوات.
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