المركزي: 20 مليار جنيه معاملات مالية باستخدام المحمول حتى الشهر الجاري

كتبت- منال المصري:

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن إجمالي المعاملات المالية من خلال الهاتف المحمول وصل إلى 20 مليار جنيه حتى الشهر الجاري، بعدد حسابات 13.5 مليون حساب مشترك.

جاء ذلك خلال كلمة محافظ البنك المركزي في منتدي التحول الرقمي ومستقبل الوساطة المالية، والتي ألقاها نيابة عنه إيهاب نصر وكيل المحافظ المساعد لنظم الدفع الالكتراوني وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف محافظ المركزي، أن عدد البنوك المرخص لها تقديم خدمات مالية عبر الهاتف المحمول وصل إلى 28 بنكا حتى الآن، مشيرًا إلى أن التوسع في استخدام خدمات الدفع عبر المحمول يحقق نقلة نوعية في الانتشار والشمول المالي.

وأوضح أن البنك المركزي تعاون مع وزارة المالية في تنفيذ مشروع ميكنة تحصيل المدفوعات الحكومية الذي تم إطلاقة في مايو الماضي حيث تم نشر 16 ألف نقطة بيع إلكترونية حكومية والتي تتضمن أيضا 16 ألف رمز استجابة سريع (كيو ار كود).

وأشار عامر، أن البنك المركزي حرص على تعزيز الأمن السيبراني بالقطاع المصرفي باعتباره جزء رئيسي من رؤية واستراتجية التوسع في عمليات التحول إلي مجتمع لانقدي بهدف توفير الحماية اللازمة للمتعاملين وبتاء مزيد من الثقة في المعاملات المالية الرقمية .

واتخذ المركزي، عددًا من القرارات الهامة للتعامل مع مخاطر الأمن السيبراني ومن أهمها انشاء مركز للاستجابة لطؤراي الحاسب الآلي لتقديم عدد من الخدمات المهمة للقطاع المصرفي في مجال أمن المعلومات، بحسب عامر.