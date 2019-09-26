التخطيط: 27.5 مليار جنيه استثمارات في الخدمات الصحية العام الحالي

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التخطيط في بيان اليوم الخميس، إن العام الثاني من خطة التنمية المستدامة 2019-2020 استهدف توجيه استثمارات كلية (عامة، وخاصة) للخدمات الصحية تصل إلى حوالي 27.5 مليار جنيه، وذلك مُقارنةً بحوالي 21.8 مليار جنيه بالعام السابق.

وأضافت الوزارة أن الاستثمارات العامة بهذه الخدمات خلال العام الجاري تصل إلى 16.71 مليار جنيه بنسبة 60.7% من إجمالي الاستثمارات بهذا القطاع، في حين تمثل الاستثمارات الخاصة نسبة 39.3%، مع استحواذ الجهاز الحكومي على نحو 87% من جملة الاستثمارات العامة.

وذكرت أن تخصيص هذه الاستثمارات يأتي في إطار حرص الحكومة على الوفاء بالاستحقاقات الدستورية فيما يخص تخصيص إنفاق حكومي من الناتج القومي الإجمالي لخدمات الصحة، فضلاً عن إقامة نظام تأمين صحي شامل.

واستعرض تقرير للوزارة مستهدفات خطة الرعاية الصحية لعام 2019-2020 والتي تضمنت التطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل، وتوفير خدمات الطب الوقائي وتعميمها، إلى جانب التغطية الشاملة للمناطق الفقيرة بخدمات الرعاية الصحية الأولية، فضلاً عن زيادة عدد الأسرة بالمستشفيات بحوالي 1200 سرير سنويا، وتطوير خدمات التمريض.

كما تستهدف الخطة التوسع في برامج الرعاية البدنية للشباب بإنشاء مدن وأندية ومراكز رياضية متخصّصة، ونشر مراكز الطب الرياضي، حيث يتم تطوير 300 ملعب خُماسي، وتطوير 100 مركز شباب سنويا، وفقا لتقرير الوزارة.



وحول تقديرات الإنتاج والناتج لقطاع الخدمات الصحية، أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أن من المُستهدف أن يصل الإنتاج بالأسعار الجارية من نحو 171.9 مليار جنيه عام 2018-2019 إلى 198.9 مليار جنيه العام الحالي 2019-2020، بنسبة زيادة 15.7%، وبالأسعار الثابتة من 125.2 مليار جنيه إلى 129.3 مليار جنيه خلال ذات الفترة بنسبة زيادة 3.2%.



وفيما يتعلق بناتج القطاع، فمن المُستهدف أن يرتفع من 116.1 مليار جنيه بالأسعار الجارية عام 2018-2019 إلى 134.5 مليار جنيه خلال العام الجاري 2019-2020, بنسبة زيادة 15.8%، وبالأسعار الثابتة من 84.6 مليار جنيه إلى 87.5 مليار جنيه في ذات العاميين على التوالي، بنسبة زيادة 3.4%.