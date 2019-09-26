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    البورصة تواصل الصعود القوي وترتفع 1.9% مع بداية تعاملات الخميس

    10:28 ص الخميس 26 سبتمبر 2019
    البورصة تواصل الصعود القوي وترتفع 1.9% مع بداية تعاملات الخميس

    البورصة

    كتب- مصطفى عيد:

    واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها الجماعي مع بداية تعاملات اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد قفزة كبيرة لها أمس.

    وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1.92% مع بداية تعاملات اليوم إلى مستوى 13856 نقطة.

    كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.51%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.78%.

    وكانت البورصة عوضت جزءا من خسائرها، خلال تعاملات أمس الأربعاء، في جلسة وصفت بأنها جاءت من أجل "التقاط الأنفاس" بعد هبوط حاد لمؤشراتها على مدار ثلاثة أيام متتالية.

    وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 3.2% بنهاية تعاملات أمس، إلى 13594 نقطة، بدعم من مشتريات عربية وأجنبية.

    البورصة مؤشرات البورصة السندات والاسهم

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