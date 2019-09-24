بعد الهبوط الحاد.. شركات البورصة: لا أحداث سلبية تؤثر في الأداء

القاهرة- مصراوي:

قالت إدارة البورصة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها تلقت إفصاحات من غالبية الشركات المقيدة البورصة تفيد بعدم وجود أي أحداث غير معلنة من شأنها التأثير السلبي على الأداء المالي والتشغيلي، وهو ما يتزامن مع هبوط حاد للبورصة بمنتصف تعاملات اليوم.

وأضافت أن غالبية الشركات المقيدة العاملة في القطاع السياحي أكدت أيضا عدم تأثرها سلبا بإغلاق شركة توماس كوك البريطانية للسياحة والسفر.

ويأتي ذلك بعد أن طالبت إدارة البورصة، اليوم الثلاثاء، جميع الشركات المقيدة بسرعة الإفصاح عن أي أحداث من شأنها التأثير السلبي على أدائها، "وذلك في ضوء العمل الاعتيادي الذي تقوم به البورصة"، كما خاطبت الشركات المقيدة العاملة في القطاع السياحي للإفصاح عن مدى تأثرها بإغلاق شركة توماس كوك.

وقالت البورصة: "تأتي هذه الخطوة حرصاً من إدارة البورصة على مساعدة المستثمرين في تكوين صورة واضحة حول وضع كافة الشركات المقيدة، وتمكينهم من بناء قراراتهم الاستثمارية بشكل سليم بناءً على معلومات حقيقية".

وتشهد البورصة تراجعًا حادًا حتى منتصف تعاملات اليوم، لتواصل انخفاضها للجلسة الثالثة على التوالي، حيث هبطت حتى الآن خلال جلسة اليوم 4.05%، وخسر رأس المال السوقي نحو 21.2 مليار جنيه.