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    أسعار الذهب العالمية تقفز لأعلى مستوى في أسبوعين

    08:58 م الإثنين 23 سبتمبر 2019
    أسعار الذهب العالمية تقفز لأعلى مستوى في أسبوعين

    أسعار الذهب

    القاهرة- وكالات:

    سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في أسبوعين اليوم الاثنين بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من منطقة اليورو أذكت مخاوف من ركود عالمي وأجبرت المستثمرين على التماس الآمان في المعدن النفيس، بحسب وكالة رويترز.

    وسجل البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا جديدا بدعم من نقص مستمر في المعروض.

    وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1524.40 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بعد أن سجل 1526.80 دولار، وهو أعلى مستوى منذ السادس من سبتمبر.

    وصعدت العقود الأمريكية للذهب 1.1 بالمئة لتبلغ عن التسوية 1531.50 دولار للأوقية.

    وقال متعاملون إن المعدن الأصفر قد يسجل 1550 دولارا وسط هذه البيئة الداعمة من "أسعار فائدة ضعيفة وتزايد المخاطر الجيوسياسية وغياب اتفاق للتجارة بين الولايات المتحدة والصين وبيانات ضعيفة تظهر أننا ننزلق إلى ركود".

    ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1652.80 دولار للأوقية بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي مرتفع جديد عند 1664.50 دولار. وسجل المعدن، الذي يستخدم في محفزات تنقية العادم بالسيارات، مكاسب بلغت حوالي 8 بالمئة، أو 115 دولارا، منذ بداية الشهر الحالي.

    وصعدت الفضة 3.5 بالمئة إلى 18.61 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 956.12 دولار للأوقية.

    الذهب منطقة اليورو أسعار الذهب

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