"شنايدر إليكتريك" تدرس إنشاء مصنع جديد في محور قناة السويس

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال وليد شتا، الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك مصر وشمال أفريقيا والمغرب العربي، إن الشركة تدرس إقامة مصنع جديد في محور قناة السويس، من أجل تلبية الطلب المتوقع في هذه المنطقة التي تعمل الحكومة على تنميتها في الفترة الحالية.

وأضاف شتا: "ندرس بقوة إقامة مصنع في منطقة محور قناة السويس أو مركز للتوزيع خاصة مع إقامة عدد من المشروعات في هذه المنطقة.. لكن هذه الخطوة تحتاج للانتظار سنتين أو ثلاثة حتى تبدأ هذه المشروعات استثماراتها".

وتمتلك شركة شنايدر إليكتريك مصنعا في مدينة بدر الصناعية، وتعمل الشركة في مصر منذ عام 1987، ولديها حاليا حوالي 1600 موظف ومهندس. وتعتبر مصر مركزا لأعمال الشركة في منطقة شرق أفريقيا والمشرق العربي.

وقال شتا إن الشركة استثمرت حوالي 35 مليون يورو في مصر خلال العامين الماضيين، وإنها ضاعفت إنتاجها في مصنعها بمدينة بدر.

وأشار إلى أن الشركة افتتحت مركزا لتوزيع وتجميع المنتجات الكهربائية لخدمة السوق المصري وأفريقيا على مساحة 6 كيلو متر بمدينة العاشر من رمضان، يعمل به أكثر من 270 موظفا جديدا.

وأشار إلى أن الشركة شاركت في عدد كبير من المشروعات في مصر في الفترة الأخيرة من بينها مشروعات تحلية المياه ومراكز البيانات ومشروعات الطاقة مثل حقل ظهر ومشروعات صناعية وعقارية أخرى سواء مع الحكومة أو القطاع الخاص.

وتصدر الشركة 30% من إنتاح مصنعها في مصر إلى 10 دول أفريقية وعربية وتسعى لفتح أسواق جديدة في الفترة المقبلة في مقدمتها العراق، بحسب ما قاله شتا.

وقال شتا إن الشركة تركز في المرحلة الحالية على تطوير البرمجيات الخاصة بإدارة الطاقة والتحكم الصناعي والتي تعتمد على تكنولوجيا إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن الشركة تتعاون مع الحكومة المصرية في هذا الصدد مع اتجاه الحكومة للتحول الرقمي وإنشاء المدن الذكية بما يسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة في ترشيد استهلاك المياه والطاقة من خلالة منظومة تحكم تكنولوجية متطورة.

وقال إن الشركة تستهدف أن تمثل مبيعاتها من الأنظمة والتكنولوجية الحديثة نصيب الأسد في الفترة المقبلة، وعدم الاعتماد فقط على المعدات الكهربائية التي تسيطر على مبيعاتها في الوقت الحالي.