البورصة تواصل النزيف لليوم الثاني بضغط من مبيعات الأجانب

كتبت- دينا خالد:

تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، وسط اتجاه المستثمرين الأجانب نحو البيع، ومشتريات من المصريين والعرب.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.47% إلى مستوى 13653 نقطة.

وانخفض المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.79%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.72%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 307.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب صافي شراء بقيمة 296.6 مليون جنيه، و11.3 مليون جنيه على التوالي.

وكانت مؤشرات البورصة شهدت أمس الأحد انخفاضات حادة وسط مبيعات من المستثمرين المصريين وإقبال الأجانب والعرب على الشراء، حيث هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 5.32% بنهاية تعاملات أمس، إلى مستوى 14958 نقطة.

وشهدت الجلسة أمس وقف التداول لمدة نصف ساعة، وذلك لأول مرة في نحو 3 سنوات، وذلك بعد أن انخفض مؤشر EGX100 بنسبة 5%.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة خلال جلسة أمس نحو 35.7 مليار جنيه، ليصل بإغلاق الجلسة إلى نحو 702.3 مليار جنيه مقابل 738 مليار جنيه بنهاية تعاملات الخميس الماضي.

ووصف عدد من المحللين رد فعل السوق أمس بالمبالغ فيه، خاصة وسط انتهاز مؤسسات المال الأجنبية فرص مبيعات المصريين والعرب لتقوم بعمليات شراء واسعة في السوق، بحسب ما قالت وكالة رويترز.

وقالت رانيا يعقوب رئيسة مجلس إدارة ثري واي لتداول الأوراق المالية، للوكالة أمس، "ما يحدث بالسوق هبوط غير مبرر يحكمه الأفراد وليس المؤسسات... لو هناك أي تخوفات أمنية أو سياسية ستجد البيع من المؤسسات وليس الأفراد".