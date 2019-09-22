آراب ديري: مفاوضات الاستحواذ مع شركة هولندية لم تنته بعرض شراء

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة "آراب ديري- باندا" اليوم الأحد في بيان صحفي للبورصة إن شركة Friesland Campina International Holding B.V (FCI) الهولندية انتهت من عملية الفحص للنظر في احتمالية التقدم بعرض شراء الشركة.

وأضافت أن عملية الفحص انتهت وأن المفاوضات لم تنته إلى التقدم بعرض الشراء.

وفي يونيو الماضي قالت شركة بايونيرز القابضة إنها تلقت عرضًا من شركة Friesland Campina International Holding B.V (FCI) الهولندية للاستحواذ على شركتها "آراب ديري- باندا".

وتأسست العربية لمنتجات الألبان عام 1985، وتنتج جميع منتجات الألبان والجبن تحت العلامة التجارية "باندا"، وتمتلك بايونيرز نحو 65% من أسهم الشركة.