البورصة تقرر وقف جلسة التداول نصف ساعة بعد تراجعات حادة

كتب- مصطفى عيد:

قررت البورصة المصرية إيقاف جلسة تداول اليوم الأحد لمدة نصف ساعة بعد انخفاض مؤشر EGX100 بنسبة 5%، خلال تعاملات اليوم، وسط تراجعات حادة للمؤشرات، والعديد من الأسهم.

وقالت البورصة في بيان نشرته على موقعها اليوم: "تقرر إيقاف جلسة التداول اليوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2019 لمدة نصف ساعة، على أن يعاد التداول الساعة 13:12:35 وذلك بسبب انخفاض مؤشر EGX100 بنسبة 5%".

وخلال الفترة الماضية من جلسة اليوم وحتى قرار وقف التداول، انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 4.53%، إلى مستوى 14074 نقطة.