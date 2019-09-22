البورصة تقرر وقف جلسة التداول نصف ساعة بعد تراجعات حادة
كتب- مصطفى عيد:
قررت البورصة المصرية إيقاف جلسة تداول اليوم الأحد لمدة نصف ساعة بعد انخفاض مؤشر EGX100 بنسبة 5%، خلال تعاملات اليوم، وسط تراجعات حادة للمؤشرات، والعديد من الأسهم.
وقالت البورصة في بيان نشرته على موقعها اليوم: "تقرر إيقاف جلسة التداول اليوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2019 لمدة نصف ساعة، على أن يعاد التداول الساعة 13:12:35 وذلك بسبب انخفاض مؤشر EGX100 بنسبة 5%".
وخلال الفترة الماضية من جلسة اليوم وحتى قرار وقف التداول، انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 4.53%، إلى مستوى 14074 نقطة.
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