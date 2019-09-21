وزير قطاع الأعمال: 21 مليار جنيه لوقف خسائر الشركات القابضة للغزل والنسيج

الإسكندرية - (أ ش أ)

قال وزير قطاع الأعمال المهندس هشام توفيق إن الوزارة وضعت خطة تطوير شاملة للشركات الخاسرة التابعة للقابضة للغزل والنسيج تستهدف وقف الخسائر وتحقيق الأرباح بتكلفة استثمارية 21 مليار جنيه، وتنتهي في عام 2022.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي استضافته جمعية رجال أعمال الإسكندرية لبحث سبل دعم القطاع الخاص لخطط الوزارة، وإعادة هيكلة شركات القطاع العام، وبحث سبل التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي مستقبلا.

وأضاف الوزير أن خطط التطوير بدأت - بالفعل - بشركات الحليج، حيث تم تكهين الآلات القديمة في 25 محلجاً، وإغلاق 14 محلجاً، واستيراد آلات حديثة لنحو 11 محلجاً جديدا بعد التشغيل التجريبي لمحلج الفيوم، إضافة إلى تجميع الأنشطة المماثلة (غزل- نسيج- صباغة وتجهيز) وفقا للمراحل الصناعية، في مناطق جغرافية تراعي البعد الاجتماعي للعمالة الحالية.

وأكد الوزير أن وزارة قطاع الأعمال بدأت في تنفيذ خطة لاستغلال الأراضي غير المستغلة بعد الانتهاء من حصرها، التي بلغت 250 قطعة أرض بواقع 20 مليون متر مربع بمختلف المحافظات، وتغيير استخدام 182 قطعة من صناعي لسكني وخدمي تمهيداً لطرحها.

جدير بالذكر أن تلك اللقاءات تأتي في أطار أجندة "رجال أعمال إسكندرية"، للتواصل المستمر مع كافة الجهات الخاصة والحكومية لتعزيز سبل التعاون فيما بينها لتحقيق طفرة في الاقتصاد الوطني.