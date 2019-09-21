بآجال تبدأ من أسبوع.. تعرف على الفائدة على الودائع في 11 بنكًا

كتبت منال المصري:

تقدم جميع البنوك ودائع قصيرة الأجل للأفراد والشركات لاستثمار أموالهم في أيام قصيرة للغاية بفائدة مغرية بهدف جذب ودائع من العملاء.

وتتنافس البنوك على تقديم الفائدة حسب آجال الوديعة التي تتراوح من أسبوع إلى عام، وحسب كل بنك.

وتتيح الودائع ميزة للعميل بسهولة إلغائها وسحبها في وقت من ربط الوديعة دون أي قيود مقارنة بالشهادات التي يحظر كسرها قبل مرور 6 أشهر من ربط الشهادة.

وتجذب الودائع نوعية معينة من العملاء وخاصة من كبار رجال الأعمال أو من الشركات الذين يحتاجون إلى السيولة باستمرار مع إمكانية استثمار أموالهم بالبنوك في أقصر وقت دون قيود مثل الشهادات.

وتطرح بعض البنوك ودائع لأقل من يوم إلى أسبوع بفائدة محددة ولكن تحدد قيمة مالية مرتفعة لربط الوديعة تتراوح من 100 ألف جنيه إلى أكثر من مليون جنيه مقارنة بآجال باقي الودائع التي تختلف من بنك إلى أخر.

ويقدم مصراوي آجال والعائد على الودائع قصيرة الأجل في 11 بنكًا وهم الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري وفا بنك إيجيبت وكريدي أجريكول وعودة وبلوم والكويت الوطني والإسكندرية وHSBC والأهلي اليوناني.