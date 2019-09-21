إعداد كراسة شروط عقد إدارة مصر الجديدة للإسكان خلال الشهر المقبل

كتبت- شيماء حفظي:

تعد شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عقد إدارة الشركة وكراسة الشروط المقرر طرحها على المستثمرين والمطورين العقاريين خلال الفترة المقبلة، حسبما قاله وزير قطاع الأعمال العام لمصراوي.

وأوضح أنه من المنتظر أن يتم الانتهاء من إعداد عقد إدارة الشركة الجديد خلال النصف الأول من شهر أكتوبر المقبل.

كانت الجمعية العامة لشركة مصر الجديدة، وافقت بشكل مبدئي على إسناد إدارة الشركة لشركة متخصصة في التطوير العقاري ضمن عملية طرح بنسبة تصل إلى 25% من أسهم الشركة المملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.

وتتضمن عملية الطرح 10% لمستثمر استراتيجي private equity متخصص في التطوير العقاري أو تحالف بين مستثمر استراتيجي وشركة تطوير عقاري، بحسب بيان سابق من الشركة.

"تعمل الشركة للانتهاء من ذلك في أسرع وقت.. ستتضمن كراسة الشروط كافة التفاصيل، وتم توكيل الشركة القابضة للتشييد والتعمير وإدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بإعدادها ثم عرضها على الجمعية العامة للشركة" بحسب الوزير.

وكان ماجد شريف الرئيس التنفيذي لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، ثالث أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في بورصة مصر، قال في مقابلة مع رويترز، إن شركته مهتمة من حيث المبدأ بالحصة التي ستطرح من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وكذلك بإدارتها، لكن شروط الطرح ليست واضحة.

وتأسست شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عام 1906، وتتبع وزارة قطاع الأعمال العام، وتعمل في مجال التعمير والتنمية العمرانية الشاملة، وتنفذ مشروعات في مصر الجديدة، ومدينة العبور، وهليوبوليس الجديدة، وهليوبارك.