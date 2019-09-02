لماذا تعطلت شبكة أورنج في بعض مناطق القاهرة؟

كتب- محمد علاء الدين:

قال مصدر مسؤول بشركة أورنج مصر إن سبب انقطاع الخدمة في بعض المناطق على مستوى الجمهورية اليوم الاثنين يرجع لانقطاع كابل فايبر مزدوج للشركة المصرية للاتصالات ما أثر على خدمات الاتصالات.

واشتكى عدد من مستخدمي الشبكة على وسائل التواصل الاجتماعي من عدم قدرتهم على إجراء أي اتصالات أو استخدام الشبكة.

وأضاف المصدر لمصراوي أن شركة أورنج لديها سنترال في مكان القطع وهو ما أثر على الخدمة اليوم، مشيرًا إلى أن أغلب العملاء المتأثرين كانوا في نطاق القاهرة الكبرى.

وبحسب المصدر فإن مشكلة انقطاع الخدمة تم حلها وعادت الخدمة للعمل بشكل طبيعي.

وقالت شركة أورنج في تدوينة على موقع تويتر ردا على شكاوى عملائها إن هناك مشكلة فنية من جانب المصرية للاتصالات أثرت في بعض المناطق، والشركة تعمل حاليا على حلها.

وقالت أورنج: "بنعتذر عن المشكلة دي لكنها مشكلة فنية من جانب المصرية للاتصالات، وأثرت في بعض المناطق، وجارٍ العمل على حلها وتتم المتابعة من أورنچ عن قرب للحل في أقرب وقت ممكن".