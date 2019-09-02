تراجع تكلفة دعم الوقود في مصر نحو 30% خلال العام المالي الماضي

القاهرة- وكالات:

قال مسؤول في وزارة البترول لوكالة رويترز اليوم الاثنين إن تكلفة دعم الوقود هبطت 29.6% في السنة المالية 2018-2019 إلى نحو 85 مليار جنيه من 120.8 مليار قبل عام.

كانت التقديرات أن يبلغ دعم المواد البترولية في ميزانية 2018-2019 نحو 89 مليار جنيه، بينما تستهدف مصر في السنة المالية الحالية دعما بنحو 52.9 مليار جنيه.

ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته في أواخر 2016.

وتضمن البرنامج الذي انتهي في يونيو الماضي تحرير سعر صرف وزيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.