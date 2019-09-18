"مراكز" التابعة للحكير تقيم مولا جديدا في "السلام" باستثمارات 250 مليون جنيه

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال أشرف فريد رئيس قطاع تنمية الأعمال بشركة مراكز للاستثمار العقاري، التابعة لمجموعة فواز الحكير السعودية، إن الشركة حصلت على قطعة أرض بمساحة 65 ألف متر بمدينة السلام على أول طريق مصر الإسماعيلية، بنظام حق الانتفاع، لإقامة مول تجاري جديد، باستثمارات 250 مليون جنيه.

وأضاف أن المول الجديد سيقام بطريقة مختلفة تتضمن مساحات مفتوحة ومحلات تجارية، ضمن خطة الشركة للتوسع في إنشاء المولات التجارية والمشروعات السكنية.

وقال فريد في لقاء مع مجموعة من الصحفيين خلال جولة بمشروع الشركة السكني خلف مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر، إن استثمارات الشركة في مصر بلغت حوالي 17 مليار جنيه، منذ بداية عملها في 2015 وحتى الآن.

وأضاف أن استثمارات مول العرب تبلغ حاليا حوالي 4.2 مليار جنيه، والمنطقة السكنية التي تتضمن مشروع أبراج "AEON" تبلغ استثماراتها حوالي 1.8 مليار جنيه.

وافتتحت الشركة مؤخرا مول طنطا، وتعمل حاليا على إنشاء مول المنصورة على مساحة 47 فدانا.

وقال إن الشركة تسعى للتوسع في إقامة المولات التجارية في المنيا وأسيوط، بالإضافة إلى مشروعات سكنية في القاهرة الجديدة والمحافظات.

وأشار إلى أن منطقة العمارات في الشق السكني بمشروعها خلف مول العرب تم بيع وحداته بالكامل، وأن الشركة ستبدأ تسليم المرحلة الأولى منه في ديسمبر من العام الجاري، على أن يتوالى بعدها تسليم المرحلتين الثانية والثالثة.

ورصد مصراوي خلال الجولة، الانتهاء من بناء عمارات المشروع السكني بالكامل، والتي سيتم تسليمها نصف تشطيب.

وقال فريد إن الشركة انتهت من بيع كامل الوحدات السكنية في برجين من 3 أبراج في مشروع "AEON"، وإنها ستطرح البرج الثالث الأسبوع المقبل.

وتقام الأبراج الثلاثة على مساحة 3600 متر ويتكون من جراج و19 دورا على ارتفاع 72 مترا، ويتضمن البرج الواحد 120 وحدة سكنية، سيتمك تسليمها كاملة التشطيب.