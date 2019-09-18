اللجنة الوزارية للإنتاج تناقش سياسات وخطط التنمية للحكومة

كتبت- شيماء حفظي:

ناقشت اللجنة الوزارية للإنتاج، عددا من موضوعات سياسات وخطط التنمية التي تنفذها الوزارات، واستعرضت المقترحات والتوصيات المتعلقة بها، تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.

وقالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الأربعاء، إن اللجنة التي تضم أيضًا وزارات الإنتاج الحربي والبترول، استعرضت الموقف التنفيذي للموضوعات السابق دراستها خلال الاجتماع السابق للجنة.

وتتضمن تلك الموضوعات، خطة التطوير والنهوض بصناعة محطات الطاقة الشمسية واستخدامها كمصدر بديل للطاقة بمحطات تنقية مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي، والنهوض بعملية إنتاج وتصنيع الألبان.

كما ناقشت اللجنة، عقد شراكات مع شركات صينية لبحث تنفيذ مشروع لتحديد آليات زراعة القطن قصير التيلة وتصنيعه بالتعاون مع جهات بحثية عالمية لدراسة وتبني هذا المشروع وتحديد الصناعات القائمة عليه، بحسب البيان.

وقالت وزارة قطاع الأعمال، إنها تدرس إنشاء محطات طاقة شمسية لتوفير استهلاك الطاقة في المصانع التابعة لها بالتعاون مع وزارة الكهرباء حيث سيتم إنشاء محطات طاقة على غرار محطة بنبان أسوان، لضخ كهرباء لشركات وزارة قطاع الأعمال الصناعية وتعويض جزء من استهلاكها للكهرباء.

وأشارت الوزارة إلى مبادرة "جسور" التي تتبناها وزارة قطاع الأعمال العام لإطلاق سلسلة خدمات متكاملة للمصدرين والمستوردين المتعاملين مع دول شرق ووسط إفريقيا من خلال الشركات التابعة لها.

وتشمل المبادرة تدشين خط ملاحي بين ميناء العين السخنة وميناء مومباسا في كينيا بما يضمن الوصول بالمنتجات المصرية لنحو خمس دول إفريقية بخلاف كينيا، بحسب البيان.

ويمكن لوزارة الإنتاج الحربي لما لديها من خبرات كبيرة ونجاحات في مجال المشروعات القومية الخاصة بإعداد قواعد البيانات بأن تقوم بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المنتجات المصرية التي يمكن تسويقها بالدول الإفريقية، وفقا لبيان قطاع الأعمال.

وأشارت وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى أهمية مناقشة موضوع التوسع في إقامة محطات الطاقة الشمسية واستخدامها كمصدر بديل للطاقة بمحطات تنقية مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي.

وقالت وزارة الإنتاج الحربي، ومقرر اللجنة الوزارية للإنتاج ، إن مركز نظم ومعلومات الحواسب التابع لوزارة الإنتاج الحربي لديه من الخبرات والنجاحات الكبيرة التي تم تحقيقها في إعداد قواعد بيانات على أعلى مستوى من الدقة والكفاءة.

وأشارت إلى أن المركز يمكنه القيام بإعداد قواعد بيانات متكاملة عن منتجات الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال وإضافة منتجات شركات ووحدات الإنتاج الحربي لتسويقها في الدول الإفريقية.