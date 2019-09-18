أسعار النفط تعود للارتفاع رغم تعهد السعودية بزيادة الإنتاج

القاهرة- وكالات:

ارتفع سعر خام برنت بفعل التوترات في الشرق الأوسط التي أبقت على حذر المستثمرين ليغير اتجاهه النزولي الذي شهده في وقت سابق من التعاملات في استمرار لخسائر تكبدها في الجلسة السابقة، بحسب وكالة رويترز.

وقالت السعودية أمس إنها ستستعيد إنتاجها بحلول نهاية سبتمبر الجاري.

وانخفضت الأسعار 6%، أمس، بعدما صرح وزير الطاقة السعودي، أن المملكة استطاعت العودة بإمدادات الخام إلى مستويات ما قبل هجمات مطلع الأسبوع على منشأتين لها مما أدى إلى توقف 5% من الإنتاج العالمي للنفط.

ولكن الخسائر توقفت اليوم الأربعاء، بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها تعتقد أن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين انطلق من جنوب غرب إيران، ونفت إيران تورطها في الهجوم، وفقًا لوكالة رويترز.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 41 سنتا أو 0.6% إلى 64.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 0652 بتوقيت جرينتش، بعدما هوت 6.5% في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات أو ما يعادل 0.1% إلى 59.41 دولار للبرميل بعدما خسرت 5.7% أمس الثلاثاء.

وقال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمس الثلاثاء، إن إنتاج النفط سيبلغ 9.89 مليون برميل يوميا في المتوسط في سبتمبر الجاري وفي أكتوبر المقبل.

وتابع الأمير بن سلمان، أن أكبر بلد مُصدر للخام في العالم سيعمل على ضمان تزويد العملاء بإمدادات نفطية كاملة في الشهر الحالي.

وأبلغت أرامكو عددا من المصافي الآسيوية أنها ستمدها بالكميات الكاملة لمخصصات أكتوبر المقبل من النفط الخام ولكن مع بعض التغييرات.