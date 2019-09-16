المصرية للاتصالات تتسلم 450 مليون جنيه من أرباحها لدى فودافون الشهر الجاري

كتب- محمد علاء الدين:

قالت سارة شبايك، مدير علاقات المستثمرين بالشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة حصلت على 95% من أرباحها المحتجزة لدى فودافون عن عام 2018، وأن الشركة ستتسلم مبلغ بقيمة 450 مليون جنيه في شهر سبتمبر الجاري، و700 مليون جنيه في يونيو 2020 وذلك كجزء من مستحقاتها من الأرباح.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات وقعت في فبراير الماضي اتفاقية مع شركة فودافون مصر لتوزيع الأرباح الخاصة بالشركة المصرية لدى فودافون.

وبموجب الاتفاقية تسدد فودافون 5.5 مليار جنيه كجزء من الأرباح المحتجزة لدى فودافون، وهو ما يمثل نحو 82%من الأرباح المحتجزة.

يذكر أنه طوال فترة الشراكة بين الشركتين منذ عام 2003 حصلت المصرية على 8 مليارات جنيه كأرباح عن مساهمتها بفودافون.

وتمتلك الشركة المصرية للاتصالات 45%، من شركة فودافون مصر، وتمتلك الحكومة المصرية 80% من الشركة المصرية للاتصالات.

كذلك وقعت الشركتان اتفاقية الترابط والتراسل لربط شبكة المحمول لشركة فودافون.