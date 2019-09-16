سوديك تطلق مشروعها الجديد "The Estates" في زايد الجديدة

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة سوديك، في بيان اليوم الاثنين، إنها أطلقت مشروع The Estates، والذي يُعد أول مشروعاتها الأربعة في زايد الجديدة.

وأوضحت الشركة أن زايد الجديدة تعد امتداداً طبيعياً وحضرياً لحي الشيخ زايد، حيث تتميز المنطقة الجديدة بسرعة وسهولة الوصول لأحياء منطقة شرق القاهرة والساحل الشمالي من خلال شبكة الطرق الجديدة وقربها من مطار سفنكس الجديد والمتحف المصري الكبير.

ومشروع The Estates مكون حصرياً من فيلات سكنية، كما يتميز بانخفاض كثافته السكنية مما يمنحه إحساس حياة الضواحي الهادئة.

يمتد مشروع The Estates على مساحة 630 ألف متر مربع، منها حدائق عامة ومسطحات خضراء على مساحة 160 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يضم فيلات منفردة من طابق واحد ووحدات تاون هاوس وتوين. ويقع المشروع على بُعد 5 كيلومترات فقط من سوديك وست، بحسب البيان.

وقال ماجد شريف-العضو المنتدب لشركة سوديك: "نفخر بإطلاق هذا المجتمع العمراني الجديد والذي يمثل إضافة قيّمة للمجتمعات العمرانية التي قامت سوديك بتطويرها."

ويأتي إطلاق The Estates بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على المخطط العام للمشروع الشهر الماضي.