مدبولي: مصر حرصت على اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ مشروعات من أجل ربط أفريقيا

كتب- مصطفى عيد:

قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي على دفع أطر التعاون الأفريقي، إلى مجالات أوسع خاصة فيما يتعلق باتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ مشروعات ضخمة تساهم في ربط أفريقيا بما يساهم في خلق بيئة مواتية وجاذبة الاستثمارات من شتى دول العالم.

جاء ذلك خلال الكلمة الترحيبية لرئيس الوزراء، على الموقع الإلكتروني لمؤتمر "أفريقيا 2019"، والذي أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي إطلاقه في بيان اليوم الأحد، تمهيدا لتنظيم المؤتمر في العاصمة الإدارية الجديدة يومي 22 و23 نوفمبر المقبل تحت شعار "استثمر في أفريقيا".

وأضاف مدبولي خلال كلمته، أن توجيهات الرئيس للحكومة كانت واضحة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل التعاون الاقتصادي بين مصر ودول القارة الأفريقية تجارة واستثمارا، ونقل الخبرات المصرية للقارة الأفريقية خاصة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية الكبرى.

وتابع: "وهذا المكان الذي يشهد انعقاد مؤتمرنا خير شاهد على ما تقوم به الدولة المصرية من تنفيذ مشروعات كبري أشاد بها الجميع من حيث مردودها على الاقتصاد الوطني ومساهمتها في تغيير مستقبل مصر".

وذكر رئيس الوزراء أن الدولة المصرية وهي تنفذ برنامجها الإصلاحي لتصحيح مسار اقتصادها تتابع عن كثب جهود الإصلاح التي تتبناها الدول الأفريقية وتعمل على تنفيذها في الوقت الحالي.

وقال: "هي إصلاحات تختلف أولوياتها المحلية، وتتفق جميعها في أهداف مشتركة تهدف لتحقيق تنمية مستدامة شاملة تستفيد منها الشعوب وتساهم في رفع مستوي معيشتهم، وهو ما يدعونا إلى مزيد من التعاون والتنسيق لكي تتحول أفريقيا أرض الفرص الواعدة إلى أرض النماء والازدهار".

وأكد مدبولي أن مصر لديها مقومات معلومة للجميع وفرص سانحة ودعم سياسي من قادة الدول الأفريقية، وعلاقات قوية، واتفاقيات تجارية واستثمارية، وتجمعات اقتصادية قوية داخل القارة الأفريقية.

"وهو ما يدعونا جميعا لدعوة المؤسسات الدولية والمستثمرين من أرجاء العالم لكي يساهموا معنا في تنفيذ مشروعات مشتركة، ويستفيدوا من قوة سكانية شابة وموارد متاحة وموقع جعل أفريقيا قلب العالم ونقطة الوصل بين قاراته بما يؤهلها لأن تستقبل استثمارات أكبر بكثير مما هي عليه الآن رغم ما يحيط بنا من مخاطر اقتصادية عالمية وحروب تجارية أثرت سلبا على تدفقات التجارة العالمية".

وأكد رئيس الوزراء في ختام كلمته "أننا سنظل داعمين لأي جهود للعمل المشترك وتعزيز الروابط التي تجمعنا".