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    الاتحاد العام للغرف التجارية يبحث زيادة التعاون مع البرازيل الأحد المقبل

    02:17 م الأربعاء 11 سبتمبر 2019
    الاتحاد العام للغرف التجارية يبحث زيادة التعاون مع البرازيل الأحد المقبل

    إبراهيم العربي

    كتبت- منار الرخ:

    ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة إبراهيم العربي، صباح الأحد المقبل، اجتماعا للوفد البرازيلي المصاحب لوزير الزراعة البرازيلي الذي سيزور مصر خلال هذه الفترة على رأس وفد من رجال الأعمال البرازيليين.

    وأضاف الاتحاد في بيان له، أن الاجتماع يهدف إلى تنشيط التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين رجال الأعمال البرازيليين ونظرائهم المصريين في مجالات اللحوم والدواجن والصناعات الغذائية والطعام الحلال والثروة الحيوانية والحاصلات الزراعية والتجارة العامة.

    وأوضح البيان، إن البرازيل من الدول التي لها أهمية لدى مصر باعتبارها أحد أهم مصادر الاستيراد وخاصة في مجال استيراد الدواجن، واللحوم المجمدة والذرة، مضيفا أن الغرف التجارية تبحث العديد من المنتجات التي يمكن تصديرها للبرازيل من مصر، بما يحقق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين، كما أن السوق المصري سوق هام وجاذب بالنسبة للكثير من رجال الأعمال والمستثمرين البرازيليين.

    الاتحاد العام للغرف التجارية البرازيل إبراهيم العربي وزير الزراعة البرازيلي رجال الأعمال البرازيليين

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