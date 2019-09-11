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    إطلاق الدورة الثانية لمعرض "كرافيتي ايجيبت" للصناعات اليدوية في أكتوبر

    01:13 م الأربعاء 11 سبتمبر 2019
    إطلاق الدورة الثانية لمعرض "كرافيتي ايجيبت" للصناعات اليدوية في أكتوبر

    معرض كرافيتي ايجيبت

    القاهرة – مصراوي:

    تنظم غرفة الصناعات اليدوية والمجلس التصديري للحرف اليدوية وشركة سمارت بيس الدورة الثانية من معرض كرافيتي إيجيبت في الفترة من 18 إلى 26 أكتوبر بأرض المعارض مدينة نصر، بحسب بيان من الشركة اليوم الأربعاء.

    وقال البيان، إن هذه الدورة تأتي بعد النجاح الملحوظ الذي حققه معرض الصناعات اليدوية "كرافيتي إيجيبت" في دورته الأولى أكتوبر الماضي وهي الفكرة التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما خاصا.

    وكانت الدورة الأولى قد شهدت توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين المجلس التصديري للحرف اليدوية وغرفة الصناعات اليدوية وبعض الدول الأجنبية، كما شهد المعرض إبرام عدد من الصفقات لشراء المنتجات اليدوية المصرية مباشرة من أصحاب الحرف المختلفة.

    وشارك في الدورة الأولى أكثر من 100 من الفنانين والشركات ومعارض الصناعات اليدوية في مجالات مختلفة كالزجاج، الحلي، الأزياء، الأعمال الخشبية، الخزف والفخار، السجاد اليدوي والكليم، منتجات الصحة والجمال، الأغذية والأطعمة المنزلية، مفروشات ومستلزمات المنزل، أعمال النحاس وغيرها.

    معرض كرافيتي ايجيبت غرفة الصناعات اليدوية المجلس التصديري للحرف اليدوية شركة سمارت بيس

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