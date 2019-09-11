وكيل توماس كوك البريطانية يستهدف 35% زيادة في السائحين الوافدين لمصر هذا العام

القاهرة- وكالات:

قال حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة مجموعة بلوسكاي للسياحة، وكيل توماس كوك البريطانية في مصر، إن شركته تستهدف زيادة عدد سائحيها الوافدين إلى مصر بنسبة تتراوح بين 30 و35% هذا العام، بحسب وكالة رويترز.

وجذبت مجموعة بلوسكاي نحو 480 ألف سائح إلى مصر في عام 2018.

وقال وكيل توماس كوك، في مقابلة مع رويترز على هامش مؤتمر سياحي عُقد في القاهرة هذا الاسبوع، إن التدفقات السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجاري واعدة وتنبئ بارتفاع التدفقات بنحو 30% عن العام الماضي.

ووفقا لتقرير حكومي صدر إبريل الماضي، فإن أعداد السائحين الوافدين للبلاد قفزت بنسبة 47.5% إلى 9.8 مليوم سائح 2018.

وبحسب الوكالة، سجل عدد الليالي السياحية في مصر 102.6 مليون ليلة في 2018 مقابل 51 مليونا في 2017.

وقال الشاعر، إن"نسب الحجوزات لقضاء العطلات بمصر خلال الموسم الشتوي المقبل جيدة وفي ارتفاع مستمر خاصة من الأسواق الألمانية والتشيكية والبولندية في ظل الاستقرار السياسي والمساندة القوية لقطاع السياحة من قبل الدولة".

وتابع أن نسب الحجوزات ستزيد بنسبة 35% وستتجاوز 50% خلال شهر أكتوبر المقبل لقضاء عطلة السنة الجديدة بالمنتجعات المصرية على شاطئ البحر الأحمر وجنوب سيناء.

واستفاد قطاع السياحة من انحسار المخاوف الأمنية وضعف قيمة الجنيه المصري بعد تحرير سعر الصرف أواخر 2016

وتمتلك مجموعة بلوسكاي للسياحة أكثر من 20 فندقا في مناطق سياحية متفرقة في الأقصر وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء.