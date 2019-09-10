تراجع كبير في أسعار الذهب بالسوق المحلي.. والجرام يفقد 8 جنيهات

كتبت- شيرين صلاح:

هوت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيمة 8 جنيهات مقارنة بأسعار أمس، بسبب تراجع سعر المعدن عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 690 جنيهًا مقابل 698 جنيهًا، بتعاملات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 591 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 789 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5520 جنيهًا.

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي، اليوم الثلاثاء، مع استمرار تعزز شهية المستثمرين للمخاطرة بفضل آمال التحفيز العالمي وتوقعات بتهدئة محتملة في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1490.10 دولار للأوقية بحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أدنى مستوى منذ 13 أغسطس الماضي عند 1486 دولارا في وقت سابق من الجلسة.