القابضة للغزل تشتري قطنًا بقيمة 34 مليون جنيه في 15 يومًا بالفيوم وبني سويف

كتبت- شيماء حفظي:

قالت عزة رشوان، رئيسة مجلس إدارة شركة الوادي للتجارة وحليج الأقطان، إن الشركة القابضة للغزل والنسيج اشترت قطن من الفلاحين في محافظتي الفيوم وبني سويف بنحو 34 مليون جنيه حتى الآن.

وأوضحت رشوان، لمصراوي أنه منذ بداية شراء القطن من الفلاحين في 25 أغسطس الماضي، اشترت الشركة القابضة أكثر من 12 ألف قنطار من القطن في المحافظتين.

وتتم عملية الشراء وفقا للنظام الجديد لتداول القطن، الذي تطبقه الحكومة تجريبيا في المحافظتين خلال الموسم الجاري، من خلال مزايدة علنية على الأقطان بعد فرزها من لجنة التحكيم.

لكن على الرغم من إقامة المزادات، تحجم شركات التجارة في القطاع الخاص عن المشاركة بالمزادات، وهو ما يعني أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة ملتزمة بشراء الأقطان من الفلاحين بسعر الأساس الذي يتم افتتاح المزاد به.

ويتم تحديد سعر الأساس، وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للقطن البيما الأمريكي وقطن قصير التيلة، ويتراوح سعر القنطار حاليا حول 2100 جنيه.

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