تنظيم الاتصالات يصدر تقريره الأول لمراقبة جودة خدمات شركات الاتصالات

كتب_ محمد علاء الدين:

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الأحد، تقريره الأول حول جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر.

وبحسب بيان صحفي صادر عن تنظيم الاتصالات اليوم، تم اجراء اختبارات جودة الخدمة خلال شهر يوليو الماضي لما يقرب من ٢٣٠٠٠ كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية والمقسمة إلى ما يقرب من ١١٠ منطقة وطريق رئيسي ومحاور وأماكن استراتيجية تشمل 80 منطقة، و30 طريق محور ومركز لتجمعات المواطنين؛ حيث تتم القياسات خدمات الصوت والبيانات بإجراء عشرات الآلاف من المكالمات الاختبارية بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول.

وذكر البيان أنه تم تقييم جودة الخدمة للصوت والبيانات وفقا لعدد من المعايير العالمية المتعارف عليها لجودة الخدمة؛ حيث تم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا لمعايير عديدة أهمها قياس معدل عدم بدء المكالمات، ومعدل انقطاع المكالمات، وجودة الصوت؛ فيما تم تقييم جودة اختبارات خدمات البيانات للمحمول وفقا لمعايير أهمها سرعة تنزيل البيانات وتحميلها.

وأوضح التقرير في نتائج تقييم الخدمات الصوتية، وصول عدد المناطق المتأثرة بمشاكل جودة الخدمات الصوتية لشركة فودافون عدد (٣١) منطقة، ولشركة اتصالات عدد (٦٤) منطقة، ولشركة أورانح عدد (٧٤) منطقة، ولشركة we عدد (٨٠) منطقة.

وقال البيان إن مشاكل عدم بدء المكالمات في القاهرة والجيزة تتركز مع شركتي we واتصالات، وتزداد في مناطق الصعيد والقناة مع شركة أورانج.

وأضاف البيان أن مشاكل عدم اكتمال المكالمات تظهر بشكل ملحوظ مع شركة فودافون في الدلتا، و تظهر مشاكل جودة صوت المكالمات في جميع أنحاء الجمهورية مع شركة we تليها شركة أورنج.

فيما أظهر التقرير أن خدمات البيانات على مستوى مقبول على جميع الشبكات مع تميز واضح لشركة أورانج في سرعة تنزيل تحميل البيانات.

هذا ويأتي تقرير جودة الخدمة بعد فترة توقف استمرت أكثر من سنة قام خلالها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاقد مع شركة"رود أند شوارتز" الألمانية لإقامة مركز تقني لقياس جودة الخدمة باستثمارات بلغت ٥٠ مليون جنيه للحصول على تقارير تفصيلية ذات مرجعية عالمية؛ حيث تعد الشركة الألمانية من أكبر الشركات الدولية في مجال قياس جودة خدمات الاتصالات في العالم، وعضو فاعل في المنظمات الدولية المتخصصة في مجال قياسات الجودة.

وفي إطار العمل على تحقيق الشفافية تم نشر تقرير جودة الخدمة على الموقع الخاص بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشكل مبسط لإطلاع المواطنين على مستوى جودة الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات في جميع أنحاء مصر ومساعدتهم في الحصول على معلومات عن تقييم الشبكات في مواقع تواجدهم من خلال خريطة تفاعلية نشرت على موقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بحسب البيان

ويعكس التقرير الوضع الحقيقي لخدمات الاتصالات؛ حيث تم تحديد عدد كبير من المشاكل في المناطق التي تم قياسها بالمقارنة التقارير التي صدرت سابقا؛ ويقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعد نشر التقرير بإخطار الشركات بتفاصيل المخالفات التي تم رصدها في التقرير ومناطق حدوثها، وتحديد مهلة للشركات لحل المشاكل المشار إليها؛ وفي حال عدم حلها خلال ثلاثة أشهر وفقا لشروط وأحكام الترخيص الممنوح للشركات يقوم الجهاز بتطبيق لائحة الجزاءات.