اليوم.. غرفة القاهرة تفتتح معارض "أهلا مدارس" بتخفيضات تصل إلى 30%

كتبت- منار الرخ:

تفتتح غرفة القاهرة التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، معرض "أهلا مدارس"، اليوم الأحد، في عدة مناطق متنوعة بمحافظة القاهرة مثل المرج، ودار السلام، وحلوان، والمعصرة، والمطرية، وعزبة النخل، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين خاصة في المناطق الشعبية والأكثر إحتياجا، بحسب بيان الغرفة.

وقال العربي إنه سيتم افتتاح معارض الغرفة العشر التي تراعي تغطية أكبر عدد من المناطق، لمساندة المواطنين مع قرب دخول الموسم الدراسي الجديد بنسبة خفض في أسعار المنتجات بالأسواق بين 25 إلى 30٪ عن مثيلاتها في الأسواق.

وأضاف العربي، للعام السادس على التوالي، يتم افتتاح معارض للأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، نتيجة لتقديم المنتجات والسلع من المصدر إلى المستهلك النهائي بدون وسطاء، مشيرا إلى أنه تم مراعاة البعد الجغرافي في اختيار المناطق في محافظة القاهرة ليتم تنظيم المعارض بها سواء شعبية أو غير ذلك والتركيز علي المناطق الأكثر إحتياجا.

وقال العربي إن كافة الغرف تنظم معارض (أهلا مدارس) في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة وتراعي المناطق الأكثر إحتياجا.

من جانبه قال سامح زكي، نائب ثان رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن التنسيق على قدم وساق بالغرفة لتنظيم معارض جيدة وفي مناطق متنوعة بمحافظة القاهرة تخصصها المحافظة وتجهزها الغرفة وتجارها بمستلزمات المدارس، والأدوات المكتبية، و الزي المدرسي.