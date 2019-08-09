أسبوع المكاسب الكبرى.. 25 جنيها زيادة في سعر الذهب بمصر

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي، بنحو 25 جنيها للجرام الواحد، مع قفزة أسعار الخام عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 صعد اليوم إلى 685 جنيها مقابل 660 جنيها الجمعة الماضي.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 587 جنيها، والجرام عيار 24 إلى نحو 782.9 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5480 جنيه.

وعالميا، ارتفع الذهب فوق المستوى المهم البالغ 1500 دولار، اليوم الجمعة، متجها صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أبريل 2016، بحسب وكالة رويترز.

ويشهد المعدن الأصفر إقبالا جديدا على الشراء باعتباره من أصول الملاذ الآمن بفعل تصعيد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة ومخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وبحسب وكاللة رويترز، بحلول الساعة 06:01 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1507.22 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، تجاوزت أسعار الذهب مستوى 1500 دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2013.

وارتفع المعدن الثمين 4.6% منذ بداية الأسبوع الجاري ويتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من ثلاث سنوات.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1519 دولارا للأوقية.

وارتفع الذهب ما يزيد على 17% منذ بداية العام، وصعد ما يزيد على 100 دولار على مدى الأسبوع الفائت، بدعم من التوترات التجارية وتحول بنوك مركزية صوب تيسير السياسة النقدية على نحو متزايد في ظل مخاوف بشأن تباطؤ النمو.